Главы МИД РФ и Турции по телефону обсудили конфликт в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД республики.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили региональные проблемы, в том числе кризис в Ливии. Кроме того, дипломаты затронули вопросы туризма, пандемии коронавирусной инфекции и двусторонних отношений.

14 июня Лавров должен был посетить Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. Позже в МИД РФ сообщили, что дата поездки будет согласована дополнительно.