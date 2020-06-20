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16:47   20 Июня 2020
Армия

Более 30 человек погибло в результате взрыва автобуса в Сирии

Более 30 человек погибло в результате взрыва автобуса в Сирии

Более 30 человек погибло в результате взрыва автобуса в сирийской провинции Даръа, сообщает военный корреспондент Олег Блохин.

По данным военкора, взрыв произошел в поселке Кухейль. Автобус с бойцами 5-го корпуса САА подорвался на самодельном взрывном устройстве, в результате погиб 31 человек. Не менее девяти человек пострадали, получив серьезные травмы.

Законное правительство президента Сирии Башара Асада восстановило контроль над южными провинциями страны два года назад, но до сих пор на этих территориях работают "спящие ячейки" террористов, устраивающие провокации. Активность боевиков связывают с присутствием военнослужащих США, которые находятся в так называемой 55-километровой зоне вокруг погранперехода Ат-Танф. Неоднократно подтверждалось, что американские военные тренируют бывших террористов запрещенной в РФ организации ИГ под видом группировки "Джейш Магавир ат-Таура".

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #взрыв #даръа

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