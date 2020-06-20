Глава МИД Восточного правительства Ливии поприветствовал инициативу созыва ЛАГ

Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж положительно отнесся к созыву Лиги арабских государств (ЛАГ) по инициативе Египта.

На встрече ЛАГ планируют обсудить агрессию со стороны Турции против одной из стран Лиги арабских государств. Глава МИД Восточного правительства Ливии призывает арабские страны активнее работать совместно и отозвать признание у нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), а также принять "Каирскую декларацию", которая может поспособствовать урегулированию ливийского конфликта.

"Каирская декларация" подразумевает под собой перемирие и установление режима тишины как один из вариантов разрешения конфликта в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Турецкая сторона ранее заявила, что отвергает возможность установления перемирия на территории Ливии и отказывается от условия "Каирской декларации". Лидер ПНС Файез Саррадж придерживается точно такого же мнения.

Лига арабских государств не первый раз критикует действия со стороны Турции, которые постоянно приводят к эскалации вооруженного конфликта. В ЛАГ считают, что Турцию следует осудить за совершенные действия.