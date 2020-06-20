Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
16:42   20 Июня 2020
Армия

Глава МИД Восточного правительства Ливии поприветствовал инициативу созыва ЛАГ

Глава МИД Восточного правительства Ливии поприветствовал инициативу созыва ЛАГ

Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель-Хади Хувейдж положительно отнесся к созыву Лиги арабских государств (ЛАГ) по инициативе Египта.

На встрече ЛАГ планируют обсудить агрессию со стороны Турции против одной из стран Лиги арабских государств. Глава МИД Восточного правительства Ливии призывает арабские страны активнее работать совместно и отозвать признание у нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), а также принять "Каирскую декларацию", которая может поспособствовать урегулированию ливийского конфликта.

"Каирская декларация" подразумевает под собой перемирие и установление режима тишины как один из вариантов разрешения конфликта в Ливии, пишет Федеральное агентство новостей.

Турецкая сторона ранее заявила, что отвергает возможность установления перемирия на территории Ливии и отказывается от условия "Каирской декларации". Лидер ПНС Файез Саррадж придерживается точно такого же мнения.

Лига арабских государств не первый раз критикует действия со стороны Турции, которые постоянно приводят к эскалации вооруженного конфликта. В ЛАГ считают, что Турцию следует осудить за совершенные действия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #египет #ливия #лаг #тобрук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...