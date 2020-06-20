Поправки в Конституцию России повлияют на доступность здравоохранения в регионах

Повышение качества медицинских услуг, а также улучшение доступности здравоохранения в отдаленных уголках России можно добиться через поправки к Конституции страны. Нововведения позволят создать единую систему медицины.

В Интервью изданию "Слово и дело" директор института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский назвал поправки, которые касаются здравоохранения, самыми главными из-за их гуманитарной ориентированности. Стоит отметить, что по опросу ВЦИОМ 95% жителей страны считают поправки по социальной сфере самыми важными.

При это Крестинский указал на то, что сегодня граждане в разных городах имеют по факту разный уровень медицинской помощи. Изменить это можно лишь закрепив в Основном законе страны одинаковые гарантии для всех россиян.

"Здоровье людей является основополагающей связующей отраслью страны, и сегментированность здравоохранения, а также различия в качестве и доступности представляют собой социальную дезинтеграцию Российской Федерации, что влечет за собой далеко идущие риски", – объяснил ситуацию собеседник издания.

Он также отметил, что эпидемия коронавируса показала необходимость иметь развитую и качественную медицину во всех регионах. За это, в частности, должны нести ответственность перед законом все уровни власти. Сейчас для России стоит приоритетной задачей преодолеть все проблемы в здравоохранении.