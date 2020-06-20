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16:21   20 Июня 2020
Политика

Бессараб назвала преимущества ежегодной индексации пенсий и соцпособий

Бессараб назвала преимущества ежегодной индексации пенсий и соцпособий

Необходимость изменений в Основном законе Российской Федерации, которые гарантируют ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий, отметила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

По информации ВЦИОМ, 92% россиян поддерживают внесение изменений в Конституцию, которые дают гарантии на адресную социальную поддержку, а также на индексацию соцвыплат и пенсий. Об этом написало Федеральное агентство новостей.

По словам Бессараб, в конце прошлого века государство не брало на себя обязательство заботы о пенсионерах, вследствие чего пожилые граждане были покинуты страной. Тогда они получали минимальные пенсионные выплаты и выживали на минимальные пособия, считает парламентарий.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#политика #конституция

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