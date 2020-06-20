На Урал и Сибирь идут заморозки

Дожди и резкое снижение температуры обещают синоптики Гидрометцентра на Урале и в Сибири.

По данным метеорологов, 20 июня на Урал и в Сибирь придут воздушные массы из Арктики и континентальных районов Азии. Будут активны атмосферные фронты, которые принесут осадки. Вслед за дождями ожидаются ночные заморозки.

В Свердловской, Челябинской, Омской областях и Пермском крае температура воздуха ночью может опуститься до минус двух градусов. В Тюменской области - до минус пяти.

В Хакасии и Туве ожидается град и сильный ветер.