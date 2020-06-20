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16:04   20 Июня 2020
Армия

Американское издание выдает шантаж ПНС Ливии за способ ведения переговоров с Москвой

Американское издание выдает шантаж ПНС Ливии за способ ведения переговоров с Москвой

Американское издание The New York Times утверждает, что ультиматум со стороны главы Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри по поводу двух заключенных россиян на территории североафриканской страны не является шантажом.

Два дня назад журналисты The New York Times опубликовали материал о том, как они видят арест двух социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в Ливии, при этом они ссылались на неизвестные источники, которые не получили никакого официального подтверждения.

Американские журналисты заявили, что Максима Шугалея и Самера Суэйфана пытались использовать как "гарант" переговоров с Москвой, которая по их мнению лояльно относится к Восточному правительству в Тобруке, пишет Федеральное агентство новостей.

Журналисты выставляют всю ситуацию как хотят, и считают, что откровенный шантаж со стороны ПНС является переговорами. Попытка шантажа подтверждена стенограммой беседы председателя ПНС аль-Мишри с сотрудниками ФЗНЦ. В их переговорах Мишри открыто требует, чтобы Москва признала ПНС в обмен на возвращение двух россиян на родину.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #пнс #Шугалей

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