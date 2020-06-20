Клинцевич: США следят за русской Арктикой не для удара, а ради наживы

Участившиеся полеты американской стратегической авиации над российской Арктикой связаны не столько с военными планами, сколько с желанием забрать богатые северные ресурсы. Об этом «Политике Сегодня» заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя предположение военного эксперта Владислава Шурыгина о том, что Вашингтон отрабатывает нанесение удара по РФ с воздуха через Северный полюс.

По словам Клинцевича, возможности ракетного удара и Штаты, и Россия уже просчитали. Сейчас Вашингтон интересуют ресурсы на шельфе, Северный морской путь.

Ученый-полярник, депутат Госдумы Артур Чилинганов провел уникальное исследование морского шельфа, доказал, что он является продолжением территории Российской Федерации со всеми природными ископаемыми, напомнил Клинцевич.

«Главное, что они (США) хотят – понимать, что там делается, и иметь возможность что-то этому противопоставить. Они хотят, как это обычно бывает у них, «на халявку» поработать, отодвинуть, получить и как-то там поучаствовать, — считает сенатор. — Активность России, особенно по обеспечению наших экономических ресурсов, которые может дать нам Север, у них вызывает большую озабоченность, и у них идет очень большая работа по перехвату возможной инициативы, и потом самих ресурсов»

При этом Клинцевич не исключил, что военные планы в Арктике Вашингтон тоже рассматривает.

«Американцы же никогда не решают только одну задачу, они в комплексе решают всегда массу задач. Здесь я частично согласен с Шурыгиным в том, что все, что делают американцы – это не очень дружественные действия в отношении Российской Федерации», — заключил сенатор.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью газете «Известия» заявил, что США более 70 лет прорабатывают сценарии ударов по России через арктический маршрут, так как это самый короткий путь до стратегически важных районов центральной части, Урала и Сибири. Именно этим, с точки зрения эксперта, объясняется возросшая активность американской стратегической авиации в регионе. На прошедшей неделе американские бомбардировщики B-2A провели манёвры совместно с норвежской авиацией в Заполярье. В это же время были замечены стратегические бомбардировщики B-52H у Камчатки и Сахалина, чуть ранее там же засветились сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B.

По словам Шурыгина, у российской стратегической авиации есть что противопоставить США.