Эксперт Тосунян прокомментировал введение Сбербанком комиссии на переводы через банкомат

Сбербанк ввел комиссии при переводе средств через банкоматы, чтобы восполнить потери из-за отмены внутрибанковского роуминга, считает президент Ассоциации российских банков, член совета директоров Национального бюро кредитных историй Гарегин Тосунян.

Закон об отмене комиссий при межрегиональных транзакциях внутри одного банка был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце 2019 года.

Финансовые потери, вызванные нововведениями, банковские организации вынуждены компенсировать иными способами, которые гораздо мягче внутрибанковского роуминга, передает мнение эксперта НСН.

Граждане, не желающие платить комиссию, могут воспользоваться онлайн-банкингом или выбрать другой альтернативный банк, отметил президент Ассоциации российских банков.