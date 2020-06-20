Проект строительства газопровода "Северный поток – 2" в настоящий момент уже завершен в части своей инвестиционной и экономической жизнеспособности. Об этом информировал министр энергетики РФ Александр Новак.

Санкционные серы Соединенных Штатов Америки против "Северного потока – 2" не имеют законной почвы. Россия пользуется всеми доступными техническими возможностей для того, чтобы завершить строительство газопровода. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Коммерческий проект Nord Stream 2 служит Европе и ее энергетической безопасности. Он содействует конкуренции, ведь чем больше маршрутов поставок, тем более хорошим по качеству и цене будет выбор между поставщиками и маршрутками доставки, обозначил Новак.

Так, намерение Америки навязать Европе свой сжиженный природный газ является вмешательством в суверенитет европейских стран.