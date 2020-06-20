Работающие пенсионеры на самоизоляции смогут продлить больничные листы

Коррективы во введенные на период пандемии COVID-19 правила оформления листов нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В постановлении правительства речь идет о гражданах старше 65 лет из регионов, где коронавирусные ограничения еще сохраняются. Те из них, кто соблюдает самоизоляцию, но не перешел на удаленную работу и не взял в отпуск, могут оформить электронные больничные с 15 июня до официальной отмены карантинных мер.

Эти больничные по-прежнему будут оплачиваться из средств Фонда социального страхования. Выплаты пенсионерам поступят напрямую за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления. Расчет пособия в данном случае осуществляется по общим правилам.