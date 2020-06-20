Путин предложил Правительству РФ поощрить молодых медиков

Президент России Владимир Путин предложил поощрить молодых российских медиков.

С таким предложением он обратился к российскому правительству в ходе онлайн-встречи с медиками в преддверии Дня медицинского работника. По словам Путина, кабмин должен разработать предложения по поощрению молодых медработников.

Как отметил президент, во время пандемии COVID-19 не менее 15 тысяч студентов работали плечом к плечу с врачами и помогали им. Путин заявил, что такие люди получили боевое крещение и проверили себя на верность будущей профессии. По словам российского лидера, этим людям необходимы льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по выбранной специальности.