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14:41   20 Июня 2020
Политика

Путин предложил Правительству РФ поощрить молодых медиков

Путин предложил Правительству РФ поощрить молодых медиков

Президент России Владимир Путин предложил поощрить молодых российских медиков.

С таким предложением он обратился к российскому правительству в ходе онлайн-встречи с медиками в преддверии Дня медицинского работника. По словам Путина, кабмин должен разработать предложения по поощрению молодых медработников.

Как отметил президент, во время пандемии COVID-19 не менее 15 тысяч студентов работали плечом к плечу с врачами и помогали им. Путин заявил, что такие люди получили боевое крещение и проверили себя на верность будущей профессии. По словам российского лидера, этим людям необходимы льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по выбранной специальности.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #коронавирус

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