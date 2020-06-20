Путин: эпидемия коронавируса в России начинает отступать

Эпидемия новой коронавирусной инфекции начинает отступать, но борьба с ней продолжается, отметил президент России Владимир Путин во время общения с медработниками.

Глава государства подчеркнул, что успехи в борьбе с COVID-19 достигнуты во многом благодаря самоотверженной работе врачей, их профессионализму, а также ответственности граждан. Он выразил надежду, что в ближайшее время в стране появится вакцина, тем более российские лекарства — лучшие в мире по качеству применения, чистоте.

Путин - о борьбе с коронавирусом: Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится. В самое ближайшее время. И то, что у нас появились лекарства, наверное, лучшие в мире по качеству и чистоте, это очень здорово. Это говорит о высоком уровне нашей науки pic.twitter.com/qGTiysIkFE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 20, 2020

По состоянию на 20 июня оперштаб зафиксировал в стране 576 952 случая коронавируса, выздоровели 334 592 пациента, скончались от осложнений 8002 человека. Самая полная информация о ситуации представлена на портале стопкоронавирус.рф.