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14:31   20 Июня 2020
Общество

Путин: эпидемия коронавируса в России начинает отступать

Путин: эпидемия коронавируса в России начинает отступать

Эпидемия новой коронавирусной инфекции начинает отступать, но борьба с ней продолжается, отметил президент России Владимир Путин во время общения с медработниками.

Глава государства подчеркнул, что успехи в борьбе с COVID-19 достигнуты во многом благодаря самоотверженной работе врачей, их профессионализму, а также ответственности граждан. Он выразил надежду, что в ближайшее время в стране появится вакцина, тем более российские лекарства — лучшие в мире по качеству применения, чистоте.

По состоянию на 20 июня оперштаб зафиксировал в стране 576 952 случая коронавируса, выздоровели 334 592 пациента, скончались от осложнений 8002 человека. Самая полная информация о ситуации представлена на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #эпидемия #медики #пандемия #коронавирус #COVID-19

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