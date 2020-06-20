Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
14:27   20 Июня 2020
Общество

Навальный продолжает распространять фейки о "уже вступивших" в силу поправках

Навальный продолжает распространять фейки о "уже вступивших" в силу поправках

Утверждения блогера Алексея Навального о якобы уже "вступивших в силу" поправках к Конституции РФ не соответствуют действительности и могут повлечь административную ответственность.

Навальный призывает сторонников не признавать результаты всенародного голосования, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Он пытается убедить людей, что Конституционный суд уже рассмотрел предложенные президентом изменения, признал их законными, поэтому фактически итоги плебисцита "не будут иметь значения". Ту же мысль повторяет и менеджер проектов "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Леонид Волков.

Между тем Федеральное агентство новостей напоминает, что, согласно законодательству, поправки вступят в силу лишь в том случае, если их поддержат более половины граждан. Все измышления либералов являются не более чем фейками с целью усиления недовольство в обществе и дискредитировать власть. Более того, тиражирование этих вбросов подпадает под статью 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации" с наказанием в виде штрафов от 30 до 100 тысяч рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#навальный #волков #либералы #фейки #вбросы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...