Российские мороженщики не поддержат американских коллег в избавлении от эскимо

Российские производители мороженого эскимо не собираются переименовывать продукцию по примеру американских коллег, посчитавших название оскорбительным для жителей севера. В частности, отказаться от названия «эскимо» решили в компании Dreyer's (американская «дочка» швейцарской Nestle).

Гендиректор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин заявил «Политике Сегодня», что хотя эскимо и было изобретено в США, следовать за американцами во всем не следует.

«Вы знаете, такого вопроса вообще не возникало. Американцы пусть, что хотят, то и делают, они нам не указ. Я не думаю, чтобы мы чего-то в этом [производстве эскимо] не понимали. И никакого оскорбления национальных чувств эскимосов в названии «эскимо» нет», — был категоричен Яшин.

Коллегу поддержал и вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

«Мы не собираемся переименовывать эскимо, так как считаем, что оно никого не оскорбляет. Нам без разницы, как называется – «эскимо», или какой-нибудь еще, например, «москвич», — отметил бизнесмен.

Не нашла какого-либо повода для оскорбления в названии мороженого и преподаватель эскимосского языка, составитель русско-эскимосского словаря Наталья Радунович. В комментарии РИА Новости она рассказала, что «эскимос» переводится как «поедающий сырое мясо». Такое прозвище коренное население Канады и Аляски получили от индейцев. Сейчас северные народы предпочтительнее называть «инуиты».

«Само слово «эскимо» используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с «поедающими сырое мясо». Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу. Мы — инуиты, а мороженное — эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак», — сказала Радунович.

Российский сенатор Алексей Пушков намерение переименовать эскимо в США назвал «сверх-политкорректной конвульсией, которая отдает «расизмом наоборот».

Название «эскимо пай» ( с англ. «эскимосский пирог») было запатентовано в США в 1921 году после того как Кристиан Кент Нельсон однажды облил брикет сливочного мороженого шоколадной глазурью. В СССР эскимо появилось в 1935 году.