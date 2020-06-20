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14:14   20 Июня 2020
Общество

Путин вручит госнаграды врачам, борющимся с COVID-19

Путин вручит госнаграды врачам, борющимся с COVID-19

Глава Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 20 июня, проводит онлайн-конференцию с медицинскими работниками в преддверии их профессионального праздника.

Государственный лидер высказал слова благодарности врачам за самоотверженный труд. По его словам, медики мужественно исполняли свой долг на фоне сложившихся испытаний. Специалисты сократили до минимума потери от коронавирусной инфекции.

Президент планирует в скором времени вручить государственные награды работникам медицинской сферы, противостоящим новому типу коронавируса.

 

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Автор: Василий Пименов
#путин #общество #медики

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