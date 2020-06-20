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14:06   20 Июня 2020
Политика

Турецкие военные и террористы мешают школьникам Идлиба получать образование

Турецкие военные и террористы мешают школьникам Идлиба получать образование

Выпускные экзамены для сирийских школьников в этому году пройдут 20 и 21 июня. Для того, чтобы аттестаты могли получить выпускники, живущие в неподконтрольных Дамаску частях Сирии, были организованы пропускные пункты.

Пропускной пункт "Тайху", через который с 15 июня из неподконтрольных законному правительству Сирийской Арабской Республики северной части Алеппо и восточных районов страны начали проходить школьники для сдачи экзаменов, работает без перебоев. На другом же пропускном пункте "Трумба" из Идлиба, как сообщает сайт "Русская Весна", сначала турецкие военные, а потом и террористы из запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", не пустили выпускников на экзамены.

17 июня турецкие военные остановили автобусы со школьниками через пропускной пункт, отняв у всех документы. При попытке некоторых школьников пешком пройти к пропускному пункту турецкий военный выстрелил в землю, ранив одного сирийца срикошетившей пулей. На следующий день в Идлибе распространялись листовки с угрозами смерти всем, кто рискнет выехать из контролируемой боевиками зоны. А 19 июня на том же месте, где школьные автобусы остановили турецкие солдаты, стояли уже террористы, которые также никого не пускали и сжигали документы задержанных.

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Автор: Руслан Неглинный
#идлиб

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