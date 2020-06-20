Русскоязычные латыши завидуют языковой поправке в Конституцию РФ

Конституционный суд (КС) в Латвии признал обучение исключительно на государственном ( латышском языке) в вузах нарушением прав на образование и свободу научного творчества. Таким образом суд удовлетворил иск партии «Согласие» по делу о регулировании языков в образовании. (Миноборнауки Латвии ввел норму обучения на других языках до 20%).

Правда, решение латышского КС касается только частных вузов. В школах по-прежнему обучение только на латышском языке, против чего не раз выступала общественность. Тем не менее соавтор жалобы, юрист, депутат юрмальской думы Елизавета Кривцова назвала решение суда победой русских в Латвии (на январь 2020 года в республике проживает почти 530 тысяч человек или около 25,4% населения).

Латышский общественник, один из лидеров партии «Новое согласие» Янис Кузинс в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что проблема актуальна для многих народов.

«К нам едут учиться из бывших республик СССР, из Израиля. Востребованы медицинские, технические специальности. Это высшее образование, тем более частное. Если люди хотят учиться на русском, английском, они имеют на это право. Поэтому решение долгожданное», — сказал Кузинс.

Решение КС Латвии не означает, что уже завтра появятся программы высшего образования на русском языке. Суд всего лишь предложил парламенту до мая 2021 года рассмотреть вопрос о целесообразности запрета русского языка в частных вузах.

«Латвия остается чуть ли не единственной страной в ЕС, где не ратифицирована Конвенция по языкам нацменьшинств. В Нью-Йорке, например, официальными языками, наряду с английским, считаются испанский, китайский, даже русский. Можно писать официальные заявления на этих языках, учиться», — сокрушается Кузинс.