Русскоязычные латыши завидуют языковой поправке в Конституцию РФ
Конституционный суд (КС) в Латвии признал обучение исключительно на государственном ( латышском языке) в вузах нарушением прав на образование и свободу научного творчества. Таким образом суд удовлетворил иск партии «Согласие» по делу о регулировании языков в образовании. (Миноборнауки Латвии ввел норму обучения на других языках до 20%).
Правда, решение латышского КС касается только частных вузов. В школах по-прежнему обучение только на латышском языке, против чего не раз выступала общественность. Тем не менее соавтор жалобы, юрист, депутат юрмальской думы Елизавета Кривцова назвала решение суда победой русских в Латвии (на январь 2020 года в республике проживает почти 530 тысяч человек или около 25,4% населения).
Латышский общественник, один из лидеров партии «Новое согласие» Янис Кузинс в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что проблема актуальна для многих народов.
«К нам едут учиться из бывших республик СССР, из Израиля. Востребованы медицинские, технические специальности. Это высшее образование, тем более частное. Если люди хотят учиться на русском, английском, они имеют на это право. Поэтому решение долгожданное», — сказал Кузинс.
Решение КС Латвии не означает, что уже завтра появятся программы высшего образования на русском языке. Суд всего лишь предложил парламенту до мая 2021 года рассмотреть вопрос о целесообразности запрета русского языка в частных вузах.
«Латвия остается чуть ли не единственной страной в ЕС, где не ратифицирована Конвенция по языкам нацменьшинств. В Нью-Йорке, например, официальными языками, наряду с английским, считаются испанский, китайский, даже русский. Можно писать официальные заявления на этих языках, учиться», — сокрушается Кузинс.
Многолетней борьбы, митингов за право получать образование на родном языке можно было бы избежать, будь в латвийской Конституции статья как в российской, уверен собеседник «ПС».
«Я полностью поддерживаю поправку о языке в ваш основной закон. Кроме того, у вас предлагается поправка о гарантии защиты интересов соотечественников за рубежом. Это тоже очень важно», — с некоторой завистью отметил Кузинс.
Предлагаемая поправка в ст.68 признает русский язык на всей территории Российской Федерации «как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». Но это вовсе не означает, что понижается статус и права других народов, подчеркнула в разговоре с «Политикой Сегодня» глава Ассамблеи народов России, член рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию Светлана Смирнова. Она убеждена, что в России исключены притеснения нацменьшинств как в соседней прибалтийской республике.
«Наша Конституция и в действующей редакции, а тем более с поправками, гарантирует всем народам право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. Поправка касательно русского языка как государствообразующего народа лишь подчеркивает то, что наша страна исторически создавалась, формировалась вокруг русского народа, который является цементом, фундаментом российской государственности», — объяснила суть поправки эксперт.
Смирнова подчеркнула, что Конституция дает возможность республикам в составе РФ устанавливать свои государственные языки.
«Я сама из Удмуртии. У республики есть своя Конституция. Два государственных языка: русский и удмуртский. Они используются в системе государственных учреждений, в школах. Речь идет о том, что в России гарантируют этно-культурное и языковое многообразие РФ, защищают самобытность народов», — сказала Смирнова.
Россия заинтересована в сохранности национального культурного кода и за рубежом, поэтому вносится поправка о защите прав и интересов соотечественников в других странах.
«Мы заинтересованы в том, чтобы соотечественники сохраняли общероссийскую культурную идентичность. Важно, чтобы другие государства давали такие же гарантии для других народов», — заключила эксперт.