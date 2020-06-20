Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
13:42   20 Июня 2020
Происшествия

Ушел из жизни автор знаменитой песни "На заре" Олег Парастаев

Ушел из жизни автор знаменитой песни "На заре" Олег Парастаев

Скончался автор знаменитой песни "На заре", участник группы "Альянс" Олег Парастаев.

Парастаев скончался утром 20 июня. Музыкант умер в возрасте 61 года, сообщили его коллеги в посте на странице Парастаева в соцсети "ВКонтакте". Причина смерти не сообщается. Авторы поста выразили соболезнования друзьям и близким музыканта. Время и место прощания с Парастаевым будут известны позднее.

Музыкант вошел в состав группы "Альянс" в 1986 году. Песня "На заре", написанная Парастаевым, принесла коллективу большой успех.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#смерть #музыкант #на заре

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...