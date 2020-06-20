Ушел из жизни автор знаменитой песни "На заре" Олег Парастаев

Скончался автор знаменитой песни "На заре", участник группы "Альянс" Олег Парастаев.

Парастаев скончался утром 20 июня. Музыкант умер в возрасте 61 года, сообщили его коллеги в посте на странице Парастаева в соцсети "ВКонтакте". Причина смерти не сообщается. Авторы поста выразили соболезнования друзьям и близким музыканта. Время и место прощания с Парастаевым будут известны позднее.

Музыкант вошел в состав группы "Альянс" в 1986 году. Песня "На заре", написанная Парастаевым, принесла коллективу большой успех.