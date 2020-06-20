Мишустин отметил уникальный талант Владимира Коренева и поздравил его с юбилеем

Юбилейную дату отмечает 20 июня актер Московского драматического театра имени К. С. Станиславского Владимир Коренев. В день рождения актер получил поздравление от премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте правительства в субботу 20 июня, сообщает ТАСС. Михаил Мишустин отметил неразрывную творческую судьбу актера, которая связывает его с театром Станиславского. В нем он служит почти 60 лет. Премьер-министр также выделил уникальный талант актера, его умение быть искренним, убедительным, достоверным в любой роли.

"На знаменитых подмостках раскрылось ваше дарование и яркая индивидуальность. Здесь вы стали ведущим артистом, создали множество глубоких образов, снискали искреннюю любовь поклонников драматического искусства", — подчеркнул Мишустин.

Владимир Коренев — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист РФ. Одной из лучших работ артиста стала роль Робин Гуда в одноименном спектакле, поставленном Екатериной Еланской в 1968 году. В кино огромный успех и популярность Владимиру Кореневу принесла главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.