Около 2,5 миллиона петербуржцев уехали на дачи для самоизоляции на время COVID-19

Порядка 2,5 миллиона жителей Санкт-Петербурга уехали на дачу с целью соблюдения режима самоизоляции, введенного городскими властями на фоне распространения нового типа коронавируса.

Соответствующую информацию предоставил Смольный. Об этом написало издание "Невские новости".

По данным администрации города, большинство жителей приняли решение покинуть Петербург на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации. Подобным образом граждане оградили себя от заражения коронавирусной инфекцией.

В конце апреля вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов порекомендовал жителям выехать на свои участки в Ленинградской области в целях безопасности.