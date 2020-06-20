Директор НИИ Гамалеи сообщил о начале выпуска российской вакцины от COVID-19 осенью

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью 2020 года. Об этом информировал директор научно-исследовательского института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Также он поблагодарил Министерство обороны РФ за принятие участия в разработке вакцины против коронавируса. МО РФ, действуя совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, приступили к клиническим испытаниям вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 577 662 случая COVID-19. Более 335 тысяч человек полностью выздоровели.