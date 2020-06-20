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13:09   20 Июня 2020
Политика

Президент Хорватии дал согласие на посещение парада Победы в Москве

Президент Хорватии дал согласие на посещение парада Победы в Москве

Президент Хорватии Зоран Миланович дал согласие на посещение парада Победы в Москве, который состоится 24 июня, передает телеканал N1.

Ранее российский посол в Загребе Анвар Азимов заявил, что Миланович в Москве также проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Тема переговоров пока согласовывается, уточнил он.

Стало также известно, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву 24 июня, это связано с празднованием его дня рождения 29 числа.

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Автор: Яна Либерман
#россия #парад победы

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