Неизвестные пытались дать взятку матери мужчины, погибшего в ДТП с Ефремовым

Группа неизвестных лиц решила подкупить мать Сергея Захарова, погибшего после того, как в его машину врезался на своем автомобиле пьяный актер Михаил Ефремов.

Женщина деньги не приняла, отметил адвокат семьи Александр Добровинский. По его словам, теперь все вопросы по этому делу будут решаться только через правозащитника, который отстаивает интересы семьи. По словам Добровинского, родственники погибшего постоянно получают звонки от людей, просящих "спасти Ефремова" и взять деньги, передает "Экспресс газета".

Семья Захарова уступать давлению не собирается, отметил адвокат. По его словам, они не хотят идти на мирное урегулирование и требуют, чтобы суд назначил Ефремову в качестве наказания лишение свободы. Родственники умершего надеются, что заслуженному артисту дадут максимально возможный срок.

Сам Ефремов после смертельного ДТП похудел на 6 кг, сообщили "Известия". Однако ни его состояние, ни известность не должны повлиять на судебный приговор, уверены эксперты. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов заявил, что судить артиста необходимо по всей строгости закона. А журналист Станислав Кучер добавил, что попытки оправдания Ефремова от либеральных деятелей и его коллег ни к чему не приведут, потому что у артиста давно сложилась репутация "привилегированного мажора".