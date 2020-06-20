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12:29   20 Июня 2020
Политика

Памфилова заявила о решении проблемы со сбоем при регистрации на голосование по поправкам

Памфилова заявила о решении проблемы со сбоем при регистрации на голосование по поправкам

Сбои при регистрации на голосование по поправкам в Основной закон России из-за налогового долга в настоящее время устраняются Минцифрой и Ростелекомом. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Ранее, когда пользователи сайта госуслуг попытались выбрать удобный для голосования участок не по месту регистрации, они столкнулись с возникающей ошибкой: меню с вводом данных не появлялось. Проблему выявили как на компьютерной версии сайта, так и в мобильном приложении. Об этом информирует "Говорит Москва".

Регистрация стала возможной только после оплаты налоговой задолженности. Памфилова подчеркнула, что проблему в настоящий момент уже решают.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #памфилова #конституция #госуслуги

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