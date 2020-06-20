Украина обвиняет Нацбанк в исполнении указаний от МВФ

В Верховной раде Украины был представлен документ с критикой работы НБУ. Парламентарии подготовили его как ответ на доклад, который ранее опубликовал глава НБУ Яков Смолий.

Главной, из общего значительного списка, претензией от Верховной Рады Украины к НБУ является проведение жесткой монетарной политики, а также то, что с 2014 года регулятор не обеспечивает поддержку устойчивых темпов экономического роста страны и возобновил систему кредитования экономики.

Однако руководство Национального банка Украины неоднократно было высоко оценено со стороны Мирового валютного фонда. И справедливость претензий к банку от украинской власти не оправдана, если обратить внимания на указания от МВФ, которые руководство регулятора выполняют с 2014 года.

Так, одной из линий экономической политики, которую проводит НБУ, является жесткое подавление инфляции, что постепенно приводит к спаду в экономике. Вторая линия – зачистка банковского сектора на предмет местных учреждений. Автор статьи на РИА Новости подчеркивает, что у Нацбанка Украины есть свои кураторы вне страны, и их указания регулятор выполняет беспрекословно.