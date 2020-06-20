Мураховский: на Украине новое оружие разрабатывают «на коленке»

Украина практически уничтожила доставшуюся ей в наследство от Советского Союза систему разработки новых образцов оружия и военной техники, поэтому нет ничего удивительного в том, что партия новейших самоходных минометов «Барс-8ММК» оказалась небоеспособной.Такое мнение в беседе с ИА «Политика сегодня» выразил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета военно-промышленной коллегии РФ, полковник в запасе Виктор Мураховский.

Ранее Министерство обороны Украины отказалось принять произведенные «Укроборонпромом» новейшие самоходные минометы «Барс-8ММК» из-за некондиционных стволов оружия и отсутствия у него таблицы стрельбы.

«Известно, что система разработки и постановки на вооружение новых образцов оружия и военной техники на Украине, которая ей досталась в наследство от Советского Союза, была там практически уничтожена. Это произошло по разным причинам, в том числе из-за коммерческих интересов разных групп украинских бизнесменов», - прокомментировал эксперт.

В итоге на Украине просто не осталось разработанной в СССР полноценной системы, со всеми ГОСТами, методиками и требованиями.

«Сейчас там, по сути, новые системы вооружения разрабатываются «на коленке». Там нет многих исходных материалов, а новые образцы принимаются на вооружение благодаря, скорее, лоббизму отдельных украинских промышленников, чем какой-то системе», — считает Мураховский.

По мнению эксперта, на глобальные проблемы в украинском ВПК указывает и частая смена руководства «Укроборонпрома»

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году. После госпереворота в Киеве 2014 года, на посту главы конценра сменилось семь человек.