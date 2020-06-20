Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
8:48   20 Июня 2020
Общество

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Действия выходцев из Чечни, заступившихся накануне за соотечественника на территории французского Дижона, являются правильными и справедливыми, прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Беспорядки с участием жителей Чечни в Дижоне продолжались на протяжении четырех ночей, начиная с 13 июня. Ситуации предшествовал конфликт, возникший между представителями чеченской общины и местными жителями, из-за избиения подростка — выходца из Чечни — "творящими беспредел наркоторговцами".

"Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники", — написал Кадыров в своем Telegram.

Чеченский глава также опроверг доводы о межэтнической неприязни как причины инцидента. По его словам, у зла нет национальности, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#кадыров #чеченская республика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...