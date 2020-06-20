Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Действия выходцев из Чечни, заступившихся накануне за соотечественника на территории французского Дижона, являются правильными и справедливыми, прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Беспорядки с участием жителей Чечни в Дижоне продолжались на протяжении четырех ночей, начиная с 13 июня. Ситуации предшествовал конфликт, возникший между представителями чеченской общины и местными жителями, из-за избиения подростка — выходца из Чечни — "творящими беспредел наркоторговцами".

"Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники", — написал Кадыров в своем Telegram.

Чеченский глава также опроверг доводы о межэтнической неприязни как причины инцидента. По его словам, у зла нет национальности, передает РИА Новости.