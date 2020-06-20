Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) превысил 373 млн долларов. Об этом сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в эфире одного из местных каналов.

Долги государства перед гражданами, юридическими лицами составляют около десяти миллиардов гривен, рассказал Малюська. По его словам, проблема находится под надзором Европейского суда по правам человека и комитета кабинета министров Совета Европы.

Эти средства власти государства могут выделить из бюджета. Глава минюста отметил, что в этом случае руководство страны не сможет полностью покрыть расходы педагогов, Пенсионного фонда Украины и других бюджетников. Он добавил, что существуют отдельные решения ЕСПЧ, выплаты по которым производятся практически без задержек.