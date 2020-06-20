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7:30   20 Июня 2020
Общество

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Тульская медсестра Надежда Жукова стала лицом модного бренда. Девушка прославилась после того, как надела под прозрачный медицинский костюм бикини.

Фотографии медсестры в необычном виде ранее растиражировали в Сети. Некоторых возмутил внешний вид работника, другие же активно защищали ее. Жукова объясняла хейтерам, что надела купальник из-за дискомфорта. По ее словам, работать летом в защитном костюме очень тяжело.

Позже представители спортивного бренда предложили медсестре поучаствовать в фотосессии, которая приурочена ко Дню Медика. Представители компании назвали девушку одним из символов "эры коронавируса", передают "Вести".

Недавно россияне запустили флешмоб и поддержали Жукову. Они публиковали в социальных сетях фото в похожем виде и подтвердили, что в защитных костюмах действительно жарко.

Качественное медицинское обслуживание является необходимостью на фоне пандемии коронавируса. Российское правительство понимает все нужды жителей страны и разработало соответствующие поправки к Конституции РФ. Среди них "обеспечение оказания доступных и качественных" услуг здравоохранения. Жители РФ могут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Яна Либерман
#медсестра #коронавирус

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