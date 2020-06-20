Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Тульская медсестра Надежда Жукова стала лицом модного бренда. Девушка прославилась после того, как надела под прозрачный медицинский костюм бикини.

Фотографии медсестры в необычном виде ранее растиражировали в Сети. Некоторых возмутил внешний вид работника, другие же активно защищали ее. Жукова объясняла хейтерам, что надела купальник из-за дискомфорта. По ее словам, работать летом в защитном костюме очень тяжело.

Позже представители спортивного бренда предложили медсестре поучаствовать в фотосессии, которая приурочена ко Дню Медика. Представители компании назвали девушку одним из символов "эры коронавируса", передают "Вести".

Недавно россияне запустили флешмоб и поддержали Жукову. Они публиковали в социальных сетях фото в похожем виде и подтвердили, что в защитных костюмах действительно жарко.

Качественное медицинское обслуживание является необходимостью на фоне пандемии коронавируса. Российское правительство понимает все нужды жителей страны и разработало соответствующие поправки к Конституции РФ. Среди них "обеспечение оказания доступных и качественных" услуг здравоохранения. Жители РФ могут проголосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля.