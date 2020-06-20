ЦИК назвал приоритетную задачу в организации голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком решает ряд проблем, с которыми ему пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что главная задача комиссии — организовать доступное и безопасное голосование.

Центральная избирательная комиссия намерена обеспечить максимальную безопасность для голосующих граждан. Для этого на участках будет организовано несколько входов и выходов, чтобы потоки людей не сталкивались друг с другом. ЦИК также реализует установку палаток во дворах многоквартирных домов, где жители смогут выразить свою гражданскую позицию, передает РИА Новости.

"Вот все эти разнообразные виды голосования, при этом обеспечить максимальную открытость для общества, не допустить разного рода административного давления на людей", — сказала Памфилова.

Всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Предлагаемые изменения касаются доступности медобслуживания, ежегодной индексации пенсий, защиты традиционных ценностей семьи и детей.