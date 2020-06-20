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6:00   20 Июня 2020
Экономика

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Власти Соединенных Штатов не смогут помешать России завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

"Газпром" нашел способ, как обойти санкции США, направленные против компаний, занятых в реализации проекта Nord Stream 2, отмечает издание. После того, как прежде принадлежавшее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский", способное достроить "Северный поток — 2", было передано Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), у компании появилась возможность избежать санкций, пишет Die Welt.

Власти США ранее приняли закон о санкциях в отношении компаний, задействованные в работах по укладке труб газопровода "Северный поток — 2". Американские сенаторы заявили, что этот проект якобы угрожает энергетической безопасности Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #газпром #газопровод #die welt #северный поток - 2

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