Госдеп: Биллингсли проведет переговоры с Рябковым по поводу контроля над вооружениями

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД Российской Федерации Сергеем Рябковым. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Переговоры должны состояться 22-23 июня. Госдепартамент напомнил, что США направили приглашение Китаю присоединиться к этим обсуждениям и заявили. Вашингтон заявил о важности того, чтобы все три государства поучаствовали в переговорах по контролю над вооружениями.

В 2021 году истекает договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соединенное Штаты сообщили, что для его продления необходимо включить КНР, а также целый ряд систем вооружений, ранее не входящих в этот договор.