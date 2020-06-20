Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
5:22   20 Июня 2020
Политика

Госдеп: Биллингсли проведет переговоры с Рябковым по поводу контроля над вооружениями

Госдеп: Биллингсли проведет переговоры с Рябковым по поводу контроля над вооружениями

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с замглавы МИД Российской Федерации Сергеем Рябковым. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Переговоры должны состояться 22-23 июня. Госдепартамент напомнил, что США направили приглашение Китаю присоединиться к этим обсуждениям и заявили. Вашингтон заявил о важности того, чтобы все три государства поучаствовали в переговорах по контролю над вооружениями.

В 2021 году истекает договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соединенное Штаты сообщили, что для его продления необходимо включить КНР, а также целый ряд систем вооружений, ранее не входящих в этот договор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #переговоры #китай #госдеп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...