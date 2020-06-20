Политолог Марков поддержал инициативу Милонова о создании "Антипровокационного списка"

Создание "Антипровокационного списка" является неизбежной мерой, которая позволит бороться с провокаторами. Соответствующее заявление сделал политолог Сергей Марков.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он был возмущен статьей "Новой газеты" с критикой российской позиции по Ливии. Авторы материала предложили России занять сторону ливийских боевиков, чтобы избежать западных санкций. Милонов заявил, что подобные провокаторы должны отвечать за свои слова, в связи с чем предложил вносить их в "Антипровокационный список".

Марков поддержал инициативу Милонова. Он считает, что это позволит юридически доказать причастность тех или иных журналистов к работе на западные службы. Однако, отметил политолог, предложенный депутатом список станет лишь шагом на пути к решению проблемы, но не решит ее полностью.