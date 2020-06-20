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3:50   20 Июня 2020
Общество

Британские власти призвали к сохранению исторической правды после выхода статьи Путина

Британские власти призвали к сохранению исторической правды после выхода статьи Путина

Недопустимо использовать историю в качестве инструмента для выискивания политической выгоды. Необходимо помнить, что победа над нацисткой Германией стала реальной благодаря миллионам жертв стран-союзников СССР.

Таким образом отреагировал МИД Великобритании на публикацию статьи президента России Владимира Путина о событиях Второй мировой войны. При написании авторского материала глава государства основывался на исторических документах и преследовал цель показать западному сообществу незнакомый для них взгляд на войну, передает РИА Новости.

"Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима", — заявили в британском ведомстве.

Сохранение исторической правды должно стать задачей государственного значения, отметил российский лидер Владимир Путин. У западных провокаторов не должно быть и шанса переиначить происходившие события того страшного времени. С учетом этой необходимости Правительством РФ были разработаны поправки к Конституции, проголосовать за которые россияне смогут в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #мид великобритании

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