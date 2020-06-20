Трамп за год уволил уже четвертого советника по российским вопросам

Том Уильямс ушел с поста советника президента США по России в "административный отпуск". Он занимал эту должность пять месяцев, с конца января этого года.

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс теперь будет работать в Пентагоне, передает РБК. До него этот пост занимал Эндрю Пик, которого временно отстранили от обязанностей после трех месяцев службы из-за расследования, связанного с вопросами безопасности. Еще ранее советниками Трампа по российским вопросам были Тим Моррисон и Фиона Хилл.

Последние в прошлом году выступили в конгрессе, на заседании, посвященном процедуре импичмента Трампа. Президента обвиняли в злоупотреблениях полномочиями. Демократы заявляли, что американский глава пытался договориться с Киевом о начале расследования в отношении украинской частной компании Burisma с целью навредить Джо Байдену, главному конкуренту на предстоящих выборах президента США.