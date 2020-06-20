Пушков: Запад пытается опровергнуть факты Путина мифами и пропагандой о "холодной войне"

Статья президента России Владимира Путина о ВОВ основана на исторических документах. Западные СМИ ответили на публикацию пропагандой и мифами. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления иностранных изданий.

Материал Владимира Путина о причинах и последствиях Второй мировой войны под заголовком "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вышла в американском журнале National Interest. Западные СМИ обвинили российского главу в "переписывании" истории, передает "ПолитЭксперт". Пушков отметил, что доводы Путина подкреплены реальными документами, а вот заявления иностранной прессы основаны лишь на мифах и пропаганде.

"Но статья Путина основана на документах 1930-40 годов, а подход его критиков — на пропаганде и мифах "холодной войны", усиленных нынешней линией Запада на конфронтацию с Россией", — написал Пушков в своем Twitter.

Пушков заметил, что такая реакция Запада на статью вполне ожидаема. Европейские страны нередко вступали в споры и пытались переиначить достоверную историческую информацию.