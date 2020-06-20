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1:46   20 Июня 2020
Общество

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым призналась, что не может выкинуть вещи мужа

Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым призналась, что не может выкинуть вещи мужа

Гражданская супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирина Стерхова призналась журналистам, что не может смириться с потерей любимого и хранит его вещи на съемной квартире. Об этом она рассказала для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Стерхова показала съемочной группе, как был устроен их быт с Захаровым. Женщина сообщила, что у нее не поднимается рука выкинуть или переставить вещи мужа и оставила все так, как было при нем, передает StarHit.

Она рассказала, что Сергей был хозяйственным человеком. Он полностью своими руками собрал кухню, установил кондиционер для гостиной и решал все домашние дела. Стерхова вспоминает, что ее муж очень любил, когда она стряпала и даже по запаху угадывал, что именно приготовила ему супруга.

"Ему нравилось, как я готовлю. Постельное белье не меняю, запах родной... Надо теперь как-то решать домашние проблемы самой, но как — я еще не придумала", — признались женщина.

Сергей Захаров трагически погиб 8 июня, когда в его фургон со встречной полосы движения врезался джип, за рулем которого в нетрезвом состоянии находится заслуженный артист России Михаил Ефремов. Актер в настоящий момент по решению суда находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Телеведущий Владимр Познер сообщил, что не испытывает жалости к Ефремову и считает, что артист должен понести заслуженное наказание. Познер выразил надежду, что суд не станет принимать во внимание творческие заслуги Ефремова.

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Автор: Яна Либерман
#трагедия #ефремов

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