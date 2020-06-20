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1:04   20 Июня 2020
Общество

Врио главы "Ленфильма" призвала вернуть киностудии право на прокат "золотой коллекции"

Врио главы "Ленфильма" призвала вернуть киностудии право на прокат "золотой коллекции"

"Ленфильм" находится на грани банкротства, в то время как частная компания ООО "ТВИН СП" получает отчисления за прокат тысячи советских фильмов, входящих в состав "золотой коллекции".

Больше 10 лет назад компания Госфильмофонд России передала права проката подозрительной частной фирме ООО "ТВИН СП". После чего корпорация стала получать 93% от общей прибыли при показе картин, тогда как "Ленфильм" — всего 7%. Врио главы киностудии Инесса Юрченко призвала вернуть исключительные права на прокат государству.

"Ситуация на "Ленфильме" не очень хорошая, отчасти — критическая...Я считаю, что ... компания "ТВИН СП" примут правильное решение и вернут коллекцию государству", — заявила врио директора.

Как сообщает ФАН, еще в 2013 году президент РФ Владимир Путин распорядился о возврате исключительного права на кинокартины "Ленфильму", однако Госфильмофонд игнорирует требования. Кроме того, в 2017 году каким-то образом был продлен соответствующий договор до 2030 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#советские фильмы

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