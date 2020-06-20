Судимый актер Долинский считает, что Ефремов не сможет выйти живым из тюрьмы

Эмоциональное и физическое состояние актера Михаила Ефремова не позволят выйти ему живым из тюрьмы. Такое мнение высказал заслуженный артист Владимир Долинский, который сам ранее отбывал наказание.

Долинский пояснил, что на личном примере знаком с обстановкой в местах заключения. Он уверен, что Ефремов "со своей нервной системой, почками, печенью" не выживет в тюрьме. По словам актера, адвокатам будет сложно защититься Ефремова, так как факт совершения им преступления "налицо". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "Россия-1".

Артист также выразил слова соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Долинский считает, что общественность должна перестать "добивать" Ефремова, поскольку он уже и так стал "получеловеком".

"Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!" — отметил Долинский.

Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, в результате которого погиб человек. В крови артиста были найдены алкоголь и наркотические вещества.

Общественность и многие российские звезды осудили поступок Ефремова. Телеведущий Владимир Познер заявил, что актер заслуживает самого сурового наказания.