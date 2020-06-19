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23:55   19 Июня 2020
Общество

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом достигло 3565 человек

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом достигло 3565 человек

Число скончавшихся за последние сутки пациентов с выявленным коронавирусом в Москве составило 34 человека. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Пациенты скончались в результате осложнений на фоне сопутствующих заболеваний, у всех имелись положительные результаты теста на наличие коронавируса нового типа. Количество умерших за сутки пациентов с коронавирусом впервые за все время с начала эпидемии в столице составило менее 40 человек, отметили в московском оперштабе.

Общее число умерших в Москве пациентов с выявленным заражением коронавирусом достигло 3565 человек. Сутками ранее сообщалось о смерти 48 пациентов.

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Автор: Илья Романович
#москва #пациенты #коронавирус

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