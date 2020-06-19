Оппозиционные СМИ продолжают публиковать вбросы против России

"Новая газета" возглавила рейтинг антироссийских СМИ от Федерального агентства новостей. Издание Дмитрия Муратова за неделю выпустило наибольшее количество статей против России.

"Новая" укрепила позиции всего на две строчки, однако этого оказалось достаточно, чтобы занять в нем лидирующую позицию. За последнюю неделю издание выпустило 83 материала, направленных против РФ.

"Открытые медиа" разместились на второй строчке, за неделю вышло 79 статей, направленных на дискредитацию РФ. Еще одно СМИ, принадлежащее беглому олигарху Михаилу Ходорковскому — "МБХ Медиа" - замыкает первую тройку. За неделю вышло 70 публикаций антироссийской направленности. Подробнее с рейтингом можно ознакомиться на сайте ФАН.