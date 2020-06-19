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23:20   19 Июня 2020
Армия

Боевики ИГИЛ замечены в обучающем лагере ПНС в ливийском Сабрате

Боевики ИГИЛ замечены в обучающем лагере ПНС в ливийском Сабрате

Командование так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии организовало на территории города Сабрата военный лагерь для обучения боевиков, в том числе из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Информацию об этом передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на сообщение местного жителя Сабраты. Очевидец рассказал, что в данный момент в лагере пребывают свыше 500 джихадистов и большинство из них являются членами международных террористических формирований. Так, там были замечены боевики из запрещенных в РФ организаций "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Джебхат-ан-Нусра".

Несколько недель назад стало известно о захвате боевиками ПНС ряда городов, расположенных к западу от ливийской столицы. После оккупации территорий в населенных пунктах увеличилось количество преступлений, в частности убийств, краж и поджогов. Кроме того, радикалы освободили осужденных от тюремного заключения.

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Автор: Илья Романович
#игил #пнс ливии

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