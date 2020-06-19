Сирийские спецслужбы нашли подземный бункер боевиков на юге страны

Схрон боевиков был найден на территории населенного пункта Аль-Рафид в сельской местности провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Находка была сделана сирийскими спецслужбами в рамках спецоперации.

Сирийские правоохранители продолжают зачищать районы, которые ранее были освобождены от вооруженных группировок. Спецоперации проводятся в рамках правительственной программы во главе с президентом Сирии Башаром Асадом. В деревне Аль-Рафид был найден подземный бункер, выкопанный в низине сельскохозяйственного поля, передает Федеральное агентство новостей.

В бункере было найдено различное вооружение: пулеметы, винтовки и другие боевые припасы. Маркировка некоторого оружия указывает его западное производство.