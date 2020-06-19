Песков оценил возможность размещения военной базы США в Польше

Размещение американской военной инфраструктуры на территории Польши может представлять угрозу для России, однако в остальных случаях польская сторона вряд ли может вызывать беспокойство у РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал возможность размещения военной базы США на территории Польши. Он отметил, что российская сторона не приветствует развитие такого сценария.

По словам представителя Кремля, в случае появления в Польше американской военной базы Россия будет работать над гарантированным обеспечением безопасности своей территории.