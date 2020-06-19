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21:53   19 Июня 2020
Политика

Песков оценил возможность размещения военной базы США в Польше

Песков оценил возможность размещения военной базы США в Польше

Размещение американской военной инфраструктуры на территории Польши может представлять угрозу для России, однако в остальных случаях польская сторона вряд ли может вызывать беспокойство у РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал возможность размещения военной базы США на территории Польши. Он отметил, что российская сторона не приветствует развитие такого сценария.

По словам представителя Кремля, в случае появления в Польше американской военной базы Россия будет работать над гарантированным обеспечением безопасности своей территории.

"Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, предоставляющая свою территорию для размещения военной инфраструктуры третьим государствам, то это для нас предоставляет угрозу", — отметил он.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #польша #песков

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