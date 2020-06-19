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21:02   19 Июня 2020
Армия

Асад способствует возвращению туризма в сирийскую Пальмиру

Асад способствует возвращению туризма в сирийскую Пальмиру

Туристическая делегация из учеников прибыла в сирийский исторический город Пальмира, чтобы ознакомиться с его богатой историей и помочь властям во главе с Башаром Асадом разработать план восстановления города, пишут СМИ.

Делегация, состоящая из 180 учеников, побывала во всех знаменитых местах Пальмиры, узнав от директора по туризму провинции Хомс Ахмеда Акаша об истории древнего города, сообщает ФАН. Также туристам рассказали о разрушениях, причиненных городу войной, а также об уничтожении ценнейших памятников радикалами запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Ученики также смогли воочию увидеть процесс восстановления Пальмиры, которым занимается правительство Сирии. Организаторы тура отметили, что при помощи таких экскурсий статус Пальмиры, как центра туризма в государстве, будет возвращен.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #асад #пальмира #туризм

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