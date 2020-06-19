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20:55   19 Июня 2020
Экономика

Потанин назвал перспективную технологию по утилизации грунта после ЧП в Норильске

Потанин назвал перспективную технологию по утилизации грунта после ЧП в Норильске

Наиболее перспективной технологией по утилизации грунта после аварии в Норильске является грануляция. Об этом заявил глава "Норникеля" Владимир Потанин во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

В пятницу, 19 июня, российский лидер выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, главы "Норникеля" Владимира Потанина и губернатора Красноярского края Александра Усса о том, как проходит аварийно-спасательная операция в регионе после разлива топлива.

Потанин в свою очередь отметил, что технология грануляции, благодаря которой грунт превращается в экологически безопасные гранулы, позволяет использовать их в качестве строительного материала для обвалов. Глава компании отметил, что сложившаяся в Норильске ситуация вскрыла системные проблемы. В частности, "Норникель" будет работать над изучением вечной мерзлоты, а также усилит систему мониторинга и оснастит специалистов современным оборудованием.

Кроме того, Потанин пообещал, что происшествие в Норильске и последствия от разлива не скажутся отрицательно на жизни местных жителей, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Глава "Норникеля" Владимир Потанин ранее сообщил, что компания выделила на расходы, связанные с ликвидацией последствий от аварии, 5 млрд рублей. Средства будут выделяться и в дальнейшем.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #совещание #норильск #норникель #потанин

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