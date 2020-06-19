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20:48   19 Июня 2020
Общество

Гендиректор ВОЗ предупредил о наступлении новой фазы COVID-19

Гендиректор ВОЗ предупредил о наступлении новой фазы COVID-19

Сведения более чем о 150 тысячах новых случаев коронавируса поступили во Всемирную организацию здравоохранения, что говорит о быстром распространении COVID-19, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Более половины подтвержденных случаев пришлось на Северную и Южную Америку, которую ранее признали центром пандемии. Значительная часть подтвержденного COVID-19 зарегистрирована в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", — подчеркнул Гебрейесус.

Людям надоело соблюдать режим самоизоляции, а власти государств стремятся восстановить экономику. Большинство людей остаются уязвимыми, предостерег глава ВОЗ. Необходимо соблюдать предписанные правила безопасности, к которым относятся ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции.

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Автор: Яна Либерман
#воз #пандемия #вторая волна #коронавирус

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