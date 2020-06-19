Американская газета The New York Times назвала преступниками сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых в мае прошлого года похитили и бросили в частную тюрьму террористы в Ливии.

Авторы статьи "Как двое русских оказались вовлечены в ливийскую войну — теперь в кино" заявили, что Шугалей и Суйфан совершили преступление и получили за него наказание. Примечательно, что западные журналисты не подкрепили фактами столь громкие заявления. Читатели материала так и не узнают, на каком основании российских ученых в США считают преступниками и как именно Шугалей и Суэйфан, по мнению американцев, нарушили закон, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, журналисты NYT повторно подтвердил причастность американцев к похищению двух российских граждан. Известно, что именно американские спецслужбы дали наводку триполитанским бандформированиям о российских ученых, которые прибыли в Ливию для проведения исследования.