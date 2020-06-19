Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

Кадыров поддержал действия чеченцев в ходе беспорядков в Дижоне

 Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"

Представители модного бренда назвали тульскую медсестру символом "эры коронавируса"
Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

Долг Украины перед собственными гражданами превысил 373 млн долларов

 Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США

Немецкие СМИ назвали способ достроить "Северный поток — 2" в обход санкций США
Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

 Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы

Пушков: для США характерны попытки свалить на Россию вину за свои проблемы
20:19   19 Июня 2020
Армия

В CSIS используют двойные стандарты, критикуя РФ на фоне вмешательства Турции в Ливию

В CSIS используют двойные стандарты, критикуя РФ на фоне вмешательства Турции в Ливию

Американское руководство пытается создать удобную для себя информационную повестку по ливийскому вопросу при помощи фейков о якобы "присутствии" России в Ливии, сообщают СМИ.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) ранее уже отметилось созданием вбросов о РФ в Ливии, однако свежий фейк опубликовали 17 июня сотрудники Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет ФАН. Эксперты центра, сославшись на AFRICOM, заявили в своей статье, что на авиабазе Аль-Джуфра якобы "размещены" российские самолеты — Су-24, МиГ-29, а также перехватчик Су-35, изображения которого даже не были представлены.

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) всегда использовали эту авиабазу, отметили сами же специалисты CSIS. Исходя из этого, активность войск Халифы Хафтара на Аль-Джуфре не может вызывать удивление. Авторы статьи указали на размещенные на базе ЗРК "Панцирь-С1", которые эксперты назвали почему-то "российскими", несмотря на то, что ЛНА получили их от Объединенных Арабских Эмиратов.

Факт турецкого вмешательства и переброски сирийских наемников Анкарой на территорию Ливии был признан специалистами CSIS, однако голословная критика все равно посыпалась на Россию, что говорит о двойных стандартах авторов материала.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #турция #ливия #вброс #csis #фейк #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...