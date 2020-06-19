В CSIS используют двойные стандарты, критикуя РФ на фоне вмешательства Турции в Ливию

Американское руководство пытается создать удобную для себя информационную повестку по ливийскому вопросу при помощи фейков о якобы "присутствии" России в Ливии, сообщают СМИ.

Африканское командование ВС США (AFRICOM) ранее уже отметилось созданием вбросов о РФ в Ливии, однако свежий фейк опубликовали 17 июня сотрудники Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет ФАН. Эксперты центра, сославшись на AFRICOM, заявили в своей статье, что на авиабазе Аль-Джуфра якобы "размещены" российские самолеты — Су-24, МиГ-29, а также перехватчик Су-35, изображения которого даже не были представлены.

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) всегда использовали эту авиабазу, отметили сами же специалисты CSIS. Исходя из этого, активность войск Халифы Хафтара на Аль-Джуфре не может вызывать удивление. Авторы статьи указали на размещенные на базе ЗРК "Панцирь-С1", которые эксперты назвали почему-то "российскими", несмотря на то, что ЛНА получили их от Объединенных Арабских Эмиратов.

Факт турецкого вмешательства и переброски сирийских наемников Анкарой на территорию Ливии был признан специалистами CSIS, однако голословная критика все равно посыпалась на Россию, что говорит о двойных стандартах авторов материала.